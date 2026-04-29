Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием очередного активного циклона, смещающегося с Центрального федерального округа в северном направлении. В этот период по Мурманской области ожидается временами снег различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер, метель. На дорогах местами гололедица.

Сегодня, 29 апреля, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, на севере умеренный снег, мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный, в отдельных районах сильный, метель. Температура воздуха днем от 0 до +5°. Гололедица.

Сегодня в Мурманске - облачная погода. Временами снег. Ветер северо-западный умеренный, в первой половине дня сильный снег, метель. Температура воздуха ночью от 0 до -2°, днём от 0 до +2°. Гололедица.

30 апреля пот Кольскому полуострову прогнозируется ветер западный умеренный, ночью на востоке местами сильный. Ночью временами снег, днём мокрый снег, дождь. Температура воздуха ночью -1-6°, днём +3+8°. Гололедица.

30 апреля в областном центре - ветер западный умеренный. Ночью небольшой снег, днём мокрый снег, дождь. Температура воздуха ночью -1-3°, днём +3+5°. Местами гололедица.