8 Марта на работе празднуют активнее, чем 23 ФевраляМужчины чаще всего поздравляют жён, женщины — матерей. Бюджеты на подарки к 8 Марта за год выросли
07.03.26 08:00

По Мурманской области ожидается временами снег различной интенсивности, в отдельных районах порывистый ветер, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 7-10 марта Кольский полуостров будет находиться, в основном, под влиянием циклонической деятельности в Норвежском и Баренцевом морях. По Мурманской области ожидается временами снег различной интенсивности, в отдельных районах порывистый ветер, метель, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит от 0 до -8°, в отдельных районах -10-15°.

Сегодня, 7 марта, в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Снег, местами сильный. Ветер юго-восточный, южный умеренный, в отдельных районах сильный, метель. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях -14-19°, днём от 0 до -5°, местами -10-15°. Гололедица.

Сегодня в Мурманск будет облачная погода. Ночью умеренный, днём сильный снег. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днём сильный, позёмок. Температура воздуха ночью -6-8°, днём -1-3°. Гололедица.

8 марта по Кольскому полуострову ожидается ветер юго-восточный, южный, умеренный, днём местами сильный, метель. В отдельных районах снег. Температура воздуха ночью -9-14°, местами -18-23°, на востоке местами -25-30°, днём -4-9°, в отдельных районах -10-15°. Гололедица.

8 марта в Мурманске - ветер юго-восточный, южный сильный, позёмок. Ночью небольшой, днём умеренный снег. Температура воздуха ночью -6-8°, днём -4-6°. Гололедица.

Д.О Вернер
06.03.26 14:04
А в бассейн на ул. Челюскинцев их не водили? А ведь он "стоял" в основе всего развития водного спорта в Заполярье! * * * Во время 3-дневного визита представители Федерации предложили экспертное уча
Комментарий к новости:Делегация Федерации водных видов спорта России посетила уникальный духовный реабилитационно-спортивный центр в Мурманске
Ольга
04.03.26 15:18
Отправила почтой России на Москва - 400 4 посылки 07.02.2026 и все больше о них ни каких данных нет, муж до сих пор их не получил 23853010021272 23853010021319 23853010021425 23853010021579 До Москвы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Д.О Вернер
04.03.26 13:44
До программы #насевережить депутатов было пропорционально количеству населения, а программа не сработала, и население уменьшилось, вот и оптимизируют Думу... Кто помнит, сколько было членов Обкома КПС
Комментарий к новости:Губернатор поддержал инициативу «Единой России» об уменьшении численности депутатского корпуса нашего региона
