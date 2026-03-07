Как сообщает Мурманское УГМС, 7-10 марта Кольский полуостров будет находиться, в основном, под влиянием циклонической деятельности в Норвежском и Баренцевом морях. По Мурманской области ожидается временами снег различной интенсивности, в отдельных районах порывистый ветер, метель, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит от 0 до -8°, в отдельных районах -10-15°.

Сегодня, 7 марта, в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Снег, местами сильный. Ветер юго-восточный, южный умеренный, в отдельных районах сильный, метель. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях -14-19°, днём от 0 до -5°, местами -10-15°. Гололедица.

Сегодня в Мурманск будет облачная погода. Ночью умеренный, днём сильный снег. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днём сильный, позёмок. Температура воздуха ночью -6-8°, днём -1-3°. Гололедица.

8 марта по Кольскому полуострову ожидается ветер юго-восточный, южный, умеренный, днём местами сильный, метель. В отдельных районах снег. Температура воздуха ночью -9-14°, местами -18-23°, на востоке местами -25-30°, днём -4-9°, в отдельных районах -10-15°. Гололедица.

8 марта в Мурманске - ветер юго-восточный, южный сильный, позёмок. Ночью небольшой, днём умеренный снег. Температура воздуха ночью -6-8°, днём -4-6°. Гололедица.