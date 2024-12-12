Как сообщает Мурманское УГМС, 12-13 декабря погоду Кольского полуострова будут определять частные циклоны, смещающиеся с Баренцева моря в южном направлении. В этот период по Мурманской области ожидается временами снег различной интенсивности, в отдельных районах сильный порывистый ветер, метель, температура воздуха 12 декабря -3-8°, 13 декабря -4-9°, в отдельных районах -10 -15°.

14 декабря наш регион будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт небольшой снег, преобладающая температура воздуха составит -9-14°, в отдельных районах -19-24°.

Сегодня, 12 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Снег, местами сильный. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха -3-8° в течение суток, ночью при прояснениях до -15°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

11 декабря в период 19-23 часа на юго-западе Баренцева моря отмечался северо-западный, северный ветер 30-33 м/с, высота волны 8,0-8,5 метра. Сохранится до 6-10 часов 12 декабря.

11 декабря в период 19-23 часа на северо-западе Баренцева моря отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится до 6-09 часов 13 декабря.