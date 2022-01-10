По Мурманской области ожидается временами снег. В отдельных районах туман, изморозь

Как сообщает Мурманское УГМС, 10 января активный циклон с центром в районе побережья Мурмана заполнится, а на Кольский полуостров постепенно распространится область повышенного атмосферного давления: местами пройдёт небольшой снег, преобладающая температура воздуха в течение суток -9-14° при прояснениях -18-25°.

11 января по Мурманской области ночью ожидается холодная погода, а днём, с приближением очередного атлантического циклона, температура воздуха постепенно, начиная с западных районов области, будет повышаться.

Сегодня, 10 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, на севере области умеренный снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -17-22°, днём -6-11°, местами до -16°. Гололедица.