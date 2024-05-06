По Мурманской области ожидается временами снег. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона определяет циклон, смещающийся с севера Баренцева моря в Канино-Колгуевский район. По Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах порывистый северный ветер.

Сегодня, 6 мая, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -1-6°, днём от -3 до +2°. Местами гололедица.

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На реках Мурманской области наблюдается медленное развитие весенних процессов. На большинстве водных объектов отмечается ледостав, ледостав с промоинами. На горных реках ледостав с промоинами, остаточные забереги.

На реках Чаваньга, Варзуга сохраняются зажоры льда.

На 30 апреля толщина льда составляет 37-93 см, что по большинству объектов меньше среднемноголетних значений на 2-22 см.

Выход на лед может быть опасен, т.к. наблюдающиеся положительные температуры в дневные часы приводят к ослаблению ледового покрова, делают его рыхлым и пористым, хотя внешне он выглядит еще крепким.