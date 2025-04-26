По Мурманской области ожидается временами снег. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 26-27 апреля наш регион будет находиться, в основном, под влиянием западной периферии циклонической депрессии с центрами на юго-востоке Баренцева моря и в районе Республики Коми. По Мурманской области ожидается местами снег, 26 апреля в отдельных районах порывистый ветер, в ночные часы сохранится отрицательная температура воздуха, днём воздух прогреется 26 апреля до -2 +3°, 27 апреля до 0 +5°.

28 апреля температура воздуха существенно не изменится. Ветер юго-западный, западный умеренный. Небольшой, в отдельных районах умеренный снег. Температура воздуха ночью -3-8°, днём от -1 до +4°.

Сегодня, 26 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях -10-15°, днём от -2 до +3°. Местами гололедица.