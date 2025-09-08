Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится в поле повышенного атмосферного давления. Ожидается 8 сентября ветер южных направлений, в отдельных районах пройдут небольшие дожди.

9-10 сентября температура воздуха днём существенно не изменится.

Сегодня, 8 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь, ночью и утром туман. Ветер слабый, переменный, днём на западе юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём +14+19°.

9-10 сентября - ветер южный, юго-западный слабый, днём на западе области умеренный. В отдельных районах небольшой дождь, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью +8+13°, местами +2+7°, днём +16+21°.

Предупреждение

8-9 сентября по Мурманской области ожидается высокая пожарная опасность - IV региональный класс пожарной опасности: 9 сентября - в г. Апатиты; 8-9 сентября - на западе и в центральной части Кольского района, в Мурманске. 8-9 сентября в Печенгском районе и на западе Терского района.

8 сентября на востоке Ловозерского района Мурманской области ожидается высокая пожарная опасность - IV региональный класс пожарной опасности.