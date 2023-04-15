По Мурманской области ожидается ясная погода. Без осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, обширный антициклон, который сместился с Арктических районов на север Европейской части России, будет определять погоду нашего региона и 15-17 апреля. В этот период ожидается преимущественно сухая погода, лишь днём 17 апреля небольшой дождь.

Температура воздуха в дневные часы составит от +3 до +10 градусов, в ночные часы, в основном, сохранится отрицательная температура воздуха, в отдельных районах столбики термометров опустятся до отметок -10-15 градусов.

Сегодня, 15 апреля, будет ясная погода. Без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3-8°, местами -10-15°, днём +5+10°. Ночью в отдельных районах гололедица.