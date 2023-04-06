По Мурманской области ожидается юго-западный умеренный ветер, днём местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 6-7 апреля Кольский полуостров будет находиться, в основном, под влиянием юго-восточной, южной периферии циклонов, смещающихся с Северной Атлантики в Баренцево море. По Мурманской области ожидается местами порывистый ветер, в отдельных районах небольшие осадки, преобладающая температура воздуха ночью от +1 до -4° при прояснениях -7-12°, днём от +3 до +9°.

Сегодня, 6 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, при прояснениях -10-15°, днём +3+8°. Гололедица, местами сильная.