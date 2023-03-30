По Мурманской области ожидается южный умеренный ветер, ночью в отдельных районах сильный, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 30-31 марта погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Финляндии на север Скандинавии. По Мурманской области ожидается снег, наиболее интенсивный ночью 30 марта, местами порывистый ветер, ночью 30 марта в отдельных районах метель, температура воздуха днём 30 марта от +1 до -4°, 31 марта -1-6°.

1 апреля циклон сместится на Баренцево море: ожидается местами снег, порывистый ветер, температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -17-22°, днём от 0 до -5°.

Сегодня, 30 марта, будет переменная облачность. Снег, ночью местами сильный. Ветер юго-восточный, южный умеренный, ночью в отдельных районах сильный, метель. Температура воздуха ночью -2-7°, днём от +1 до -4°. Гололедица.