По Мурманской области ожидается западный, северо-западный умеренный ветер, ночью местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 2-3 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. В этот период по Мурманской области ожидается временами снег, 2 февраля на северо-западе области порывистый ветер, метель. Температура воздуха составит 2 февраля -2-7°, ночью местами до -13°, 3 февраля -5-10°, в отдельных районах -15 -20°.

4 февраля погоду Мурманской области будет определять малоградиентное барическое поле повышенного атмосферного давления: облачности и осадков в нашем регионе станет меньше, температура воздуха продолжит понижаться.

Сегодня, 2 февраля, облачная погода. Временами снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха -2-7°, ночью местами до -13°. Гололедица.