Как сообщает Мурманское УГМС, 8-10 августа по Мурманской области ожидается жаркая погода, столбики термометров на большей части нашего региона поднимутся выше отметки +25 градусов, в отдельных районах до +30+32 градусов.

Причиной такого повышения температуры воздуха станет адвекция теплых воздушных масс с центральных районов России в совокупности с антициклональным барическим полем.

Сегодня, 8 августа, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +19+24°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

7-9 августа на востоке Ловозерского района ожидается IV региональный класс пожарной опасности.