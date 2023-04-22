Мурманская область. Арктика (16+)22.04.23 08:00
По Мурманской области ожидаются днём небольшой, местами умеренный снег
Как сообщает Мурманское УГМС, 22 апреля с севера Норвежского побережья на Кольский полуостров сместится частный циклон, с которым будут связаны обильные снегопады в нашем регионе, температура воздуха составит от -3 до +3° в течение суток.
23 апреля циклон покинет территорию Мурманской области, осадки будут прекращаться, температура воздуха составит: ночью -3-8°, при прояснениях до -13°, днём от -2 до +3°.
Сегодня, 22 апреля, будет облачная, днём с прояснениями погода. Ночью снег, в отдельных районах сильный. Днём небольшой, местами умеренный снег. Ветер северный, северо-западный умеренный, утром и днём местами сильный, метель. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от -2 до +3°. Гололедица.
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