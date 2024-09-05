По Мурманской области ожидаются дожди

Как сообщает Мурманское УГМС, 5 сентября на территории Кольского полуострова, с прохождением атмосферного фронта, ожидаются дожди.

6 сентября наш регион вновь окажется под влиянием антициклона, поэтому в этот день ожидается преимущественно сухая погода.

7 сентября очередной атмосферный фронт принесёт облачность и дожди на территорию Мурманской области. В течение всего этого периода температура воздуха в нашем регионе существенно не изменится, и в дневные часы составит от +15 до +22°.

Сегодня, 5 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой. местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +10+15°, днём +17+22°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

5-6 сентября на западе Ловозерского района Мурманской области, в районе городов Мончегорск, Оленегорск ожидается IV региональный класс пожарной опасности.