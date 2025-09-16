В сентябре теплоход «Клавдия Еланская» совершит один круговой рейс между Мурманском и ЗАТО ОстровнойСтартовала регистрация на гонку «Герои Севера – Заполярный рубеж»
Мурманская область. Арктика (16+)16.09.25 08:00

По Мурманской области ожидаются дожди

Как сообщает Мурманское УГМС, 16-17 сентября с прохождением фронтов через Кольский полуостров ожидаются дожди, преобладающая температура воздуха днём +10+16°.

Сегодня, 16 сентября, будет облачная с прояснением погода. Временами дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха днём +11+16°.

17 сентября - ветер юго-восточный, южный умеренный. Временами дождь. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +10+15°.

18 сентября - ветер юго-восточный, южный, днем на севере области северо-восточный умеренный. Временами дождь. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +9+14°.

