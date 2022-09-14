Мурманская область. Арктика (16+)14.09.22 08:00
По Мурманской области ожидаются дожди более интенсивные и повсеместно
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием северо-восточной периферии циклона, расположенного на юге Норвежского моря и смещающегося в восточном направлении. 14 и 15 сентября облачность уплотнится и дожди ожидаются уже более интенсивные и повсеместно.
Сегодня, 14 сентября, будет облачная погода. Местами дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +9+14°.
Предупреждение
По 15 сентября в Кандалакшском районе сохранится 4-й региональный класс пожарной опасности.
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Последние комментарии
Татьяна
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Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Д.О. Вернер
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