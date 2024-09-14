По Мурманской области ожидаются дожди и похолодание

Как сообщает Мурманское УГМС, 14-16 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием атмосферного фронта, медленно смещающегося с районов Финляндии в восточном направлении. В этот период на западе и в центральной части Мурманской области ожидаются дожди и похолодание, лишь на востоке области ещё сохранится сухая и теплая погода. Температура воздуха в дневные часы составит от +12 до +18°, на востоке области +17+23°.

Сегодня, 14 сентября, будет переменная облачность. Временами дождь, ночью и утром местами сильный. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +10+15°, местами +5+10°, днём +13+18°, на востоке +18+23°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

14-16 сентября на востоке Ловозерского района Мурманской области и в Терском районе ожидается IV региональный класс пожарной опасности.