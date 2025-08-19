По Мурманской области ожидаются дожди, в отдельных районах сильные, порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, с середины августа жаркий летний период на Кольском полуострове подошёл к концу. В период с 1 по 16 августа средняя температура воздуха составила от +15° на побережьях Белого и Баренцева морей до +19° на юго-западе региона, при этом отклонение от климатической нормы месяца значительное: +5+7°. 2 августа в Мурманске был перекрыт максимум этого дня: новое значение +28,9°, вместо +28,5° в 1963 году.

С воскресенья, 17 августа, на территорию области начал поступать холодный арктический воздух и в ближайшую неделю, а возможно и декаду, холодные воздушные массы будут преобладать над регионом. По данным Гидрометцентра России в этот период средняя температура воздуха прогнозируется преимущественно на 1-2° ниже климатической нормы августа, которая составляет +10+13°.

19-21 августа погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с юга Гренландского моря в восточном направлении. Ожидаются дожди, в отдельных районах сильные, порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы составит +7+14º.

Сегодня, 19 августа, будет облачная погода. Дождь. Ветер ночью юго-западный, днём северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха днём +9+14°.

19 августа - ветер юго-восточный, восточный умеренный, днём на западе северный умеренный, местами сильный. Временами дождь, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью +6+11°, на востоке +1+6°, днём +10+15°.

20 августа - ветер северо-западный умеренный, местами сильный. Временами дождь, в отдельных районах сильный. Температура воздуха +3+8°, днём +7+12°.