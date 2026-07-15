По Мурманской области ожидаются интенсивные дожди, местами сильный порывистый северный ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море. 15 июля, при смещении активной фронтальной системы через территорию Кольского полуострова, ожидаются интенсивные дожди, местами сильный порывистый северный ветер, понижение температуры воздуха.
16 июля осадки постепенно прекратятся и в нашем регионе вновь потеплеет.
Сегодня, 15 июля, по Мурманской области ожидается облачная, днём с прояснениями погода. Днём небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха днём +10+15°.
Сегодня в Мурманске - облачная, днём с прояснениями погода. Временами небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днём +11+13°.