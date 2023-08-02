По Мурманской области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 1 августа по Мурманской области и в Мурманске при прохождении атмосферных фронтов, наблюдался дождь, местами сильный, в отдельных районах отмечались грозы. На 10 часов 1 августа в областном центре выпало 30 мм дождя. За весь период наблюдений абсолютный максимум суточного количества осадков в Мурманске наблюдался 1 августа 1977 года и составлял 56,5 мм.

В Кандалакше за ночь 1 августа года выпал 31 мм осадков (максимальное количество осадков наблюдалось 1 августа 2007 года и составляло 28,6 мм).

2-3 августа в нашем регионе ожидаются местами кратковременные дожди, днём воздух прогреется до +22+27°.

Сегодня, 2 августа, будет облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +14+19°, на востоке +21+26°.