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Мурманская область. Арктика (16+)01.06.24 08:00

По Мурманской области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, 1 июня наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, температура воздуха в дневные часы +20+25°, на севере области +11+16°.

2-3 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и над Скандинавией. В нашем регионе ожидаются местами дожди, грозы, температура воздуха днём 2 июня +15+20°, на севере области +9+14°, 3 июня +14 +22°.

Сегодня, 1 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь, грозы. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +20+25°, на севере области +11+16°.

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