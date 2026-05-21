По Мурманской области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, 21 мая погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся с района Ботнического залива на юг Баренцева моря. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы, температура воздуха в дневные часы +14+19°, на востоке области +20+25°.

22-23 мая циклон сместится в восточном направлении на север Урала. В нашем регионе будет преобладать ветер северных направлений и осуществится адвекция холодной воздушной массы с Баренцева моря. По Мурманской области в этот период ожидается понижение температуры воздуха, местами пройдёт дождь.

Сегодня, 21 мая, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер днём западный, северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха днём +14+19°, в отдельных районах +20+25°.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Временами дождь, днём вероятна гроза. Ветер днём западный, северо-западный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха днём +16+18°.

21 мая по Кольскому полуострову прогнозируется ветер ночью юго-восточный, днём юго-западный умеренный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +14+19°, на востоке области местами +20+25°. 22 мая - ветер ночью северо-западный, днём северо-восточный слабый, местами умеренный. В отдельных районах дождь. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +11+16º.

21 мая в областном центре ожидается ветер ночью юго-восточный, днём юго-западный умеренный. Ночью умеренный, днём небольшой дождь. Температура воздуха ночью +7+9°, днём +14+16°. 22 мая - ветер ночью северо-западный, днём северо-восточный умеренный. Ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Температура воздуха ночью +5+7°, днём +11+13°.