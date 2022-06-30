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Мурманская область. Арктика (16+)30.06.22 08:00

По Мурманской области ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, 30 июня Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области днём ожидается прохождение атмосферного фронта, кратковременные дожди, местами возможны грозы. Максимальная температура воздуха в дневные часы составит +21+26°, в южных и центральных районах +30+32°.

1 и 2 июля ожидается тёплая, с кратковременными дождями погода, преобладающая температура воздуха в дневные часы +23+28°, 1 июля на севере области +16+21°.

Сегодня, 30 июня, будет переменная облачность. Ночью без осадков, днём местами дожди, грозы. Ветер ночью слабый переменных направлений, днём северный умеренный. Температура воздуха ночью +13+20°, днём +21+26°, в центральных районах и на юге +30+32°.

Оповещение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

30 июня в районе городов Мурманской области: Апатиты, Кировск, Мончегорск, Оленегорск ожидается 4-й региональный класс пожарной опасности, в Печенгском районе, в центральной и южной частях Кольского района 5-й региональный класс пожарной опасности.

***

На реках Мурманской области продолжается спад уровней воды. За прошедшую неделю уровни воды понизились на 7-62 см.

Температура воды на реках и водоемах повысилась за неделю на 1-6°, и на 28 июня она равна: на реках и водохранилищах 10 - 17°, на Нижне-Туломском и Серебрянском водохранилищах 6,3° и 8,1°, на горных реках 5-7°.

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