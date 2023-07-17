С 1 июля 2023 года приём заявок для участия в программе «Свой дом в Арктике» временно приостановленПосле капитального ремонта открывается детская поликлиника в Заполярном
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)17.07.23 08:00

По Мурманской области ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт дождь.

17 июля погоду нашего региона будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, кратковременные дожди, в отдельных районах порывистый ветер, температура воздуха днём +20+25°.

Сегодня, 17 июля, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +10+15º, днём +19+24°.

Предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

По 17 июня на большей части территории Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности, в центральных и восточных районах V региональный класс пожарной опасности.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Запрягаем ветер за Полярным кругом
-Фоторепортаж (6+)VIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкусВ День металлурга в Мончегорске было жарко от праздникаСлавна Масленица в Мурманске!
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Дмитрий
06.07.23 14:36
Здравствуйте!! Похожая ситуация была у меня! Накануне праздников, Дня всех Влюбленных и 23 февраля, по объявлению на Авито, решил приобрести крабов! Откликнулся парень, сказал что доставит свежих, тол
Комментарий к новости:Тимур Иващенко, адвокат Мурманской коллегии адвокатов: о законной ловле краба в Мурманской области, или Одна поучительная история лицензионной ловли деликатесов
Алексей
29.06.23 23:27
Грамотеи журналистики... врио пишется ВрИО. *** Для сведения возмущённого и внимательного читателя: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/ 2460716-kak-pishetsja-vrio-v-dokumentah- bolshimi-ili-mal
Комментарий к новости:Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Алакуртти
Еленская Татьяна Александровна
23.06.23 13:33
Проживаю на Халатина 21- 37. Было отключение горячей воды по 22.06.23 включительно. Сегодня уже 23.06 23 13:28 и до сих пор нет гор.воды. Часто отсутствует подогрев воды поздно ночью. Порой даж
Комментарий к новости:ОАО «Мурманэнергосбыт» разъясняет: за высокие платежи за тепло по «факту» отвечают приборы учёта и мороз
-Правовая консультация (18+)Что делать при задержке зарплаты? Ответ знают эксперты «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире17:30«Ученые люди». Научно-популярная программа, серия 9 (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Регулируемые цены на газ в России повышаются – всё во благо потребителей-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 45 копеек, доллар окреп на 30 копеек-PRO Энергетику (18+)Запрягаем ветер за Полярным кругом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 июля-PRO Нефть и газ (18+)Чем заняты титаны в Белокаменке, или Здесь создаётся будущая экономика России-PRO Законы (18+)Запасникам и мобрезервистам накинут по пять лет
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика