По Мурманской области ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт дождь.

17 июля погоду нашего региона будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, кратковременные дожди, в отдельных районах порывистый ветер, температура воздуха днём +20+25°.

Сегодня, 17 июля, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +10+15º, днём +19+24°.

Предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

По 17 июня на большей части территории Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности, в центральных и восточных районах V региональный класс пожарной опасности.