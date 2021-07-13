По Мурманской области ожидаются местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 13 и 14 июля погоду Кольского полуострова будет определять малоградиентное барическое поле. По Мурманской области ожидается местами дождь, температура воздуха в дневные часы 13 июля +20+25°, 14 июля +13+18°, на юге области до +23°.

15 июля с Норвежского моря на запад Баренцева моря сместится активный циклон: днём на западе области пройдёт дождь, усилится ветер, температура воздуха составит +18+23°.

Сегодня, 13 июля, будет облачная с прояснениями погода. Переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью северо-западный, днём юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14°, днем +20+25°.

Оповещение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

13 и 14 июля по Мурманской области сохранится: в районе г.Мурманска, г. Полярные Зори, в Ловозерском районе -V региональный класс пожарной опасности; в Терском районе и на юго-западе Кандалакшского района – IV региональный класс пожарной опасности.