По Мурманской области ожидаются местами дождь, в отдельных районах грозы и порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 7-8 августа наш регион будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Норвежском море. В этот период по Мурманской области ожидается местами дождь, в отдельных районах грозы, 7 августа порывистый ветер, днём воздух прогреется до +19+24°.

9 августа ожидается влияние циклона, смещающегося с районов Вологодской области в северном направлении: местами пройдёт дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +15+20°, на западе области местами до +25°.

Сегодня, 7 августа, будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью +10+15°, днём +19+24°.

8 августа - ветер юго-западный, южный умеренный. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +19+24°.

Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности

По Мурманской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность - 5 региональный класс пожарной опасности: 7 и 8 августа в Ловозерском, в Терском районах, на востоке Кольского района.