По Мурманской области ожидаются местами дожди, гроза

Как сообщает Мурманское УГМС, на погоду Кольского полуострова будет усиливать влияние североатлантический циклон. 16 августа местами пройдут дожди. Температура воздуха в этот период существенно не изменится.

Сегодня, 16 августа, будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днём местами дожди, гроза. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +11+16°, местами +3+8°, днём +20+25º.

Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности

16 августа на территории Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности.