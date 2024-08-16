Мурманская область. Арктика (16+)16.08.24 08:00
По Мурманской области ожидаются местами дожди, гроза
Как сообщает Мурманское УГМС, на погоду Кольского полуострова будет усиливать влияние североатлантический циклон. 16 августа местами пройдут дожди. Температура воздуха в этот период существенно не изменится.
Сегодня, 16 августа, будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днём местами дожди, гроза. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +11+16°, местами +3+8°, днём +20+25º.
Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности
16 августа на территории Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности.
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Последние комментарии
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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