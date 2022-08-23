Как сообщает Мурманское УГМС, 23 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с севера Норвежского моря на юг Баренцева. В этот период по Мурманской области ожидаются местами дожди и усиление ветра.

24 августа погодообразующим фактором вновь будет антициклон, расположенный на севере Европейской части России. В этот период в нашем регионе ожидается тёплая, преимущественно сухая погода. В дневные часы температура воздуха составит +15+20 градусов.

Сегодня, 23 августа, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер южный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью +9+14, днём +16+21°.

Предупреждение

По 26 августа в Терском районе Мурманской области и на северо-западе Кольского района ожидается V региональный класс пожарной опасности, в районе городов Мончегорск и Оленегорск ожидается IV региональный класс пожарной опасности.