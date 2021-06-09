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Мурманская область. Арктика (16+)09.06.21 08:00

По Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди

Как сообщает Мурманское УГМС, 9 и 10 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и на западе Баренцева моря. По Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди, преобладающая температура воздуха ночью +6+13°, днём +20+26°.

Сегодня, 9 июня, будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Днём в отдельных районах возможны грозы. Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днём  умеренный. Температура воздуха ночью  +6+11°, днём +20+25°. 

Оповещение о высокой пожарной опасности

7-11 июня на севере Кольского района, в Ловозерском районе, в районе гг. Полярные Зори, Мончегорск, Оленегорск и ЗАТО Александровск ожидается IV региональный класс пожарной опасности, в Печенгском, Ковдорском, Кандалакшском, Терском районах, на юге Кольского района, в районе городов Кировск и Апатиты ожидается V региональный класс пожарной опасности.

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Водность рек уменьшается, за прошедшие сутки уровни воды на реках понизились на 1-17 см. От максимальных за половодье уровни воды на реках понизились на 55-210 см, на горных реках и на реках северо-востока области - понизились на 15-55 см.

На Серебрянском водохранилище с 7 июня наблюдается дрейф льда.

8 июня температура воды на большинстве рек составляет 11,0-16,0°, на реках крайнего севера области (Ура, Туманная, Чудзъйок )  - 7,5-8,5°, на горных реках - 2,0-5,0°. На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км Окт. ж.д.) температура воды 8 июня в 8 часов мск была +13,0°.

 

Комментарии

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