Как сообщает Мурманское УГМС, на Кольский полуостров распространится область повышенного атмосферного давления: небольшой дождь пройдёт лишь местами, днём воздух прогреется до +13+18°.

6 и 7 августа по Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди, преобладающая температура воздуха в дневные часы +15+22°.

Сегодня, 6 августа, будет облачность переменная. Местами дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10º, днём +15+20°.

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За прошедшие сутки уровни воды на реках востока области повысились на 1-12 см, на реках запада и центра региона - на 7-60 см. За 4 и 5 августа подъёмы уровней воды на реках востока области составляют 4-13 см, на остальных реках - 20-76 см.

На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км ОЖД) температура воды 5 августа в 8 часов мск была равна 12°.