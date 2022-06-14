По Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди, днём грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, на погоду в Мурманской области оказывает влияние циклон, смещающийся с юга Скандинавии в северном направлении. По Мурманской области пройдёт дождь различной интенсивности, местами ожидается порывистый ветер, днём возможны грозы, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +16+21°.

Сегодня, 14 июня, будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди, днём грозы. Ветер ночью слабый, днём восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +17+22°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

В Печенгском районе, на западе Кольского района, на юге Кандалакшского района, на западе Терского района Мурманской области ожидается 4 региональный класс пожарной опасности.

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Весеннее половодье на большинстве рек Мурманской области близится к завершению, на реках Терского района весеннее половодье закончилось.

На 10 июня горизонты водохранилищ Иовского, Верхне-Туломского, Кумского, Имандры, Княжегубского ниже НПУ на 3-90 см, Пиренги Серебрянского, Верхне-Туломского – на 0,8-1,2 м.

10 июня температура воды на большинстве рек равна 8-12°, на горных реках 3-5°, на водохранилищах – 6-11°.