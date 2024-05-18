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Мурманская область. Арктика (16+)18.05.24 08:00

По Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди, днём воздух прогреется до +16+21°

Как сообщает Мурманское УГМС, 18 мая наш регион будет находиться под влиянием южной части циклона, смещающегося с севера Норвежского моря в Баренцево море, в очень тёплой воздушной массе. По Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди, днём воздух прогреется до +16+21°.

19-20 мая циклон продолжит смещаться на восток Баренцева моря, а через Кольский полуостров ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, постепенный поворот ветра к северному направлению. По Мурманской области в этот период ожидается временами дождь, 20 мая с мокрым снегом, температура воздуха в дневные часы +4+9°, 19 мая местами +11+16°.

Сегодня, 18 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +16+21°.

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Полярный день – это часть года в полярных широтах, когда солнце не заходит за горизонт. В этом году на широте Мурманска полярный день начнётся 21 мая и продлится до 22 июля. На широте самой северной гидрометеорологической станции Кольского полуострова - Вайда-Губа полярный день будет длиться с 17 мая по 26 июля, а на широте Умбы – с 5 июня по 7 июля.

Закономерно, что в этот период отмечается максимальная продолжительность солнечного сияния и минимальное число дней без солнца. В Мурманске в июне наибольшая продолжительность солнечного сияния - 352 часа отмечалась в 1972 году, в июле – 463 часа – в 2018 году, т.е. в самые жаркие летние сезоны. В холодные летние сезоны, например, в июле 1968 года продолжительность солнечного сияния составила всего лишь 87 часов.

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