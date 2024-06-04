Мурманская область. Арктика (16+)04.06.24 08:00
По Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди, грозы
Как сообщает Мурманское УГМС, 4-6 июня погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море. По Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди, грозы, преобладающая температура воздуха в дневные часы +19+24°, 5 июня на севере области +13+18°.
Сегодня, 4 июня, будет переменная облачность. Местами дожди, днём грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +20+25°.
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