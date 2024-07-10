По Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди, грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, 10 июля и ночью 11 июля наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле, а 11 июля ожидается влияние циклона, смещающегося с юга Скандинавии в северо-восточном направлении. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, днём 11 июля на западе области умеренный дождь, преобладающая температура воздуха 11 июля +17+22°.

Сегодня, 10 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12°, днем +13+18°.

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На фоне общего понижения уровней воды, после выпавших осадков, на большинстве рек области отмечались кратковременные повышения уровней воды интенсивностью 1-28 см в сутки. Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 12-48 см, на реках Терского побережья – на 51-97 см, на р. Поной — на 103-125 см.

В течение недели на большинстве водохранилищ отмечалось разнонаправленное колебание уровней воды, от -7 до +3 см в сутки.

Температура воды на 9 июля на большинстве рек равна 13-18°, на горных реках – 6-8°, на водохранилищах – 12-18°.