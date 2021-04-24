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Мурманская область. Арктика (16+)24.04.21 08:00

По Мурманской области ожидаются местами мокрый снег, дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 24-26 апреля погоду Кольского полуострова будет определять северная часть обширной циклонической депрессии, расположенной над Европейской частью России. 24 апреля по Мурманской области ожидается прохождение активного атмосферного фронта, осадки, наиболее интенсивные ночью и утром, местами сильный порывистый ветер, температура воздуха днём от +1 до +6°.

25 и 26 апреля в нашем регионе сохранится порывистый северный ветер, временами осадки, температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 24 апреля, будет облачная погода. Ночью сильный снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, днём местами мокрый снег, дождь. Ветер северо-восточный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха ночью от -2 до +3º, днём +1+6°. Местами гололедица.

* * *

На реке Ура наблюдаются подвижки льда, на реке Умба и на горных реках - остаточные забереги.

В верховьях реки Варзуга (выше села) наблюдаются подвижки льда, заторы льда с повышением уровня воды на ± 30 см в сутки. В нижнем течении река свободна ото льда.

Выход на лёд опасен!

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