Мурманская область. Арктика (16+)15.06.23 08:00
По Мурманской области ожидаются местами небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, днём местами сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклонов, смещающихся по Баренцеву морю. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, 15 июня в отдельных районах сильный порывистый ветер.
16 июня на Баренцево море распространиться антициклон: в нашем регионе ожидается северный ветер, понижение температуры воздуха.
Сегодня, 15 июня, будет переменная облачность. Местами небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью +5 +10°, днём +9 +14°, на юге области +15+20°.
Предупреждение о высокой пожарной опасности
13-16 июня 2023 года по Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности.
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