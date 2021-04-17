Как сообщает Мурманское УГМС, 17 апреля погоду Кольского полуострова будет определять северо-восточная периферия антициклона с центром над Скандинавией. По Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки, температура воздуха днём +7+12°.

18 и 19 апреля погода в нашем регионе будет носить антициклональный характер: существенных осадков не ожидается, преобладающая температура воздуха ночью от +2 до -5°, днём +8+14°.

Сегодня, 17 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой мокрый снег, днём без существенных осадков. Ветер западный умеренный, на севере местами сильный. Температура воздуха ночью от +2 до -3°, днём +7+12°. Ночью и утром местами гололедица.