Как сообщает Мурманское УГМС, 27 мая Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии циклона с центром в Баренцевом море. По Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до +6°, днём +9+14°.

28-29 мая наш регион будет находиться под влиянием восточной периферии циклона, смещающегося с Северной Атлантики в Норвежское море. По Мурманской области местами пройдут дожди, в отдельных районах ожидается сильный порывистый ветер, днём воздух прогреется до +12+17°.

Сегодня, 27 мая, будет облачность переменная. Местами небольшие осадки. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +9+14°.