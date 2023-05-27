Мурманская область. Арктика (16+)27.05.23 08:00
По Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки
Как сообщает Мурманское УГМС, 27 мая Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии циклона с центром в Баренцевом море. По Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до +6°, днём +9+14°.
28-29 мая наш регион будет находиться под влиянием восточной периферии циклона, смещающегося с Северной Атлантики в Норвежское море. По Мурманской области местами пройдут дожди, в отдельных районах ожидается сильный порывистый ветер, днём воздух прогреется до +12+17°.
Сегодня, 27 мая, будет облачность переменная. Местами небольшие осадки. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +9+14°.
Комментарии
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Последние комментарии
7
19.05.23 19:55
хороший сюжет, вот только вранье говорите, осужденным на швейном производстве платят в месяц 34 рубля, хватит только на жвачку, большая мотивация работать
Тот самый секретарь
18.05.23 22:50
Внезапно, "честный репортер который не перевирает слова и делает всё в точности по записи разговора" всё-таки переврал слова. Информация по письменному запросу СМИ предоставляется в течение семи дней
Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
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