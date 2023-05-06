Как сообщает Мурманское УГМС, 6-8 мая погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия циклона, смещающегося по Баренцеву морю. По Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки, 7-8 мая в отдельных районах порывистый ветер, преобладающая температура воздуха составит 6-7 мая ночью от 0 до -5°, местами до -9°, днём +4+10°, 8 мая ночью от -2 до +3°, днём +6+11°.

9 мая температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 6 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, местами -6-11°, днём +4+9°.