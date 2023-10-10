Как сообщает Мурманское УГМС, 10 октября и ночью 11 октября наш регион будет находиться, в основном, в малоградентном барическом поле. По Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки, преобладающая температура воздуха в ночные часы -1-7°, днём от 0 до +5°.

Днём 11 октября и в течение суток 12 октября погоду Кольского полуострова будет определять активный глубокий циклон, смещающийся с центральной части Скандинавии на север Карелии. По Мурманской области, начиная с южных районов, пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, местами ожидается сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха составит днем от -1 до +4°, ночью от +2 до -3°. На дорогах гололедица.

Сегодня, 10 октября, будет облачная c прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег, ночью в отдельных районах туман. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6°, днём от 0 до +5°. Ночью и утром местами гололедица.