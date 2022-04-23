Мурманская область. Арктика (16+)23.04.22 08:00
По Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя
Как сообщает Мурманское УГМС, 23 и 24 апреля наш регион будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки, преобладающая температура воздуха ночью от +2 до -4°, днём 23 апреля +3+8°, 24 апреля +5+10°.
25 апреля ожидается облачная с осадками погода, температура воздуха существенно не изменится.
Сегодня, 23 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью от -3 до +2º, днём +3+8°.Ночью и утром местами гололедица.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
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Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
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Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
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