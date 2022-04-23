По Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя

Как сообщает Мурманское УГМС, 23 и 24 апреля наш регион будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки, преобладающая температура воздуха ночью от +2 до -4°, днём 23 апреля +3+8°, 24 апреля +5+10°.

25 апреля ожидается облачная с осадками погода, температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 23 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью от -3 до +2º, днём +3+8°.Ночью и утром местами гололедица.