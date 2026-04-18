Мурманская область. Арктика (16+)

По Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя

Как сообщает Мурманское УГМС, 18 апреля Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления: местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днём воздух прогреется до +4+9°.

19-20 апреля погоду Мурманской области будет определять малоградиентное барическое поле: ожидается умеренный юго-западный ветер, без существенных осадков, преобладающая температура воздуха в дневные часы +7+13°.

Сегодня, 18 апреля, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-восточный, днём на западе южный умеренный. Температура воздуха днём +4+9°.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Ветер днём южный умеренный. Температура воздуха днём +4+6°.

19 апреля по Кольскому полуострову прогнозируется ветер южный слабый, днём местами умеренный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью от +3 до -2°, местами -4-9°, днём +7+12°. Ночью местами гололедица. 20 апреля - ветер юго-западный слабый, местами умеренный. Без существенных осадков, днём в отдельных районах дождь. Температура воздуха ночью от +3 до -2°, местами до -7°, днём +8+13°. Ночью местами гололедица.

19 апреля в областном центре ожидается ветер южный слабый, днём временами умеренный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 0 до -2°, днём +9+11°. 20 апреля - ветер юго-западный умеренный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью около 0°, днём +10+12°.

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
