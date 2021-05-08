Мурманская область. Арктика (16+)08.05.21 08:00
По Мурманской области ожидаются местами осадки
Как сообщает Мурманское УГМС, 8 и 9 мая Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидаются местами осадки, преобладающая температура воздуха ночью от +1 до-4°, днём +2+8°.
10 и 11 мая ожидается повышение температуры воздуха в дневные часы.
Сегодня, 8 мая, будет переменная облачность. Ночью небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Днём в отдельных районах небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём +2+7°. Ночью и утром местами гололедица.
Комментарии
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Последние комментарии
Олег К.
08.05.21 09:14
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29.04.21 14:54
Здравствуйте, Илья Александрович. Извините, но Вы не правы, как сказал Егор Кузьмич Лигачёв. Наглядный пример отсутствия возрастной дискриминации в трудовой сфере - это 62-летний патриот на зарплате
Илья Александрович П.
29.04.21 14:27
Молодцы, что подняли эту тему. Эту дискриминацию я испытал на себе: или не берут на работу, или предлагают гроши. А мне всего 53 года, электромонтёр. Пришлось менять место жительства.
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