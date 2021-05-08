Как сообщает Мурманское УГМС, 8 и 9 мая Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидаются местами осадки, преобладающая температура воздуха ночью от +1 до-4°, днём +2+8°.

10 и 11 мая ожидается повышение температуры воздуха в дневные часы.

Сегодня, 8 мая, будет переменная облачность. Ночью небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Днём в отдельных районах небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём +2+7°. Ночью и утром местами гололедица.