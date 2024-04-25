Мурманская область. Арктика (16+)25.04.24 08:00
По Мурманской области ожидаются местами осадки
Как сообщает Мурманское УГМС, 25-27 апреля Кольский полуостров будет находиться под влиянием северо-восточной, северной периферии обширной циклонической депрессии. По Мурманской области ожидаются местами осадки, преобладающая температура воздуха ночью от +2 до -3°, 26 апреля -1-6°; в дневные часы +1+7°.
Сегодня, 25 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Днём местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём +2+7°. Ночью и утром местами гололедица.
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