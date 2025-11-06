Как сообщает Мурманское УГМС, 6-8 ноября Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидаются местами осадки, преобладающая температура воздуха составит 6-7 ноября от 0 до +5°, 8 ноября от -3 до +3°. 7-8 ноября на дорогах местами гололедица.

Сегодня, 6 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер ночью юго-западный, днём северо-западный слабый. Температура воздуха +1+6° в течение суток.

7 ноября - ветер западный, юго-западный умеренный. Небольшой, местами умеренный дождь, мокрый снег. Температура воздуха от 0 до +5° в течение суток. Местами гололедица.

8 ноября - ветер западный, юго-западный умеренный. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха от -2 до +3° в течение суток, ночью при прояснениях до -7°. Гололедица.

На водных объектах Мурманской области наблюдается период предзимья.

Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летне-осеннего периода на 20-61 см.

4 ноября температура воды на реках 0,2-3,4°С, на озёрах и водохранилищах 0,9-6,4°C.