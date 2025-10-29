По Мурманской области ожидаются местами осадки преимущественно в виде дождя

Как сообщает Мурманское УГМС, 29-30 октября наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: ожидаются временами осадки, преобладающая температура воздуха от -1 до +4°.

Сегодня, 29 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха от 0 до +5° в течение суток. Ночью и утром местами гололедица.

30 октября - ветер юго-восточный слабый. Временами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха от -1 до +4° в течение суток.

31 октября - ветер на западе области южный слабый, на востоке области северо-восточный умеренный. Местами небольшой мокрый снег, снег. В отдельных районах туман. Температура воздуха от -2 до +3° в течение суток. Местами гололедица.

* * *

В начале третьей декады октября наблюдалось установление снежного покрова на большей части территории Мурманской области, за исключением юга и юго-востока. 22-28 октября отмечался сход снега.

Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летне-осеннего периода на 19-52 см.

Температура воды на реках равна 0,7-3,6°C, на озёрах и водохранилищах — 3,2-6,8°C, на оз. Ловозеро — 0,6°C, на горных реках 3,4-3,6°C.