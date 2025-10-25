Для учёных нет невозможного: они разработали средство, восстанавливающее зубную эмаль, и вывели личинок, поедающих пластикСтраховое сообщество Мурманской области обсудило ситуацию в сфере автострахования
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)25.10.25 08:00

По Мурманской области ожидаются местами осадки, преимущественно в виде мокрого снега, в отдельных районах сильный порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 25 октября погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с севера Скандинавии на юго-восток Баренцева моря. По Мурманской области ожидаются местами осадки, преимущественно в виде мокрого снега, в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха от +4 до -1°.

26-27 октября наш регион будет находиться под влиянием северо-восточной части циклонической депрессии: ожидаются временами осадки, в отдельных районах сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха от 0 до +5°, ночью 26 октября от +2 до -3°, при прояснениях до -6-11°.

Сегодня, 25 октября, будет облачная с прояснениями погода. Временами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, северо-западный умеренный, на крайнем севере области сильный. Температура воздуха от -1 до +4° в течение суток. Местами гололедица.

26 октября - ветер северо-восточный, восточный умеренный, в отдельных районах сильный, ночью на севере области северо-западный умеренный. Местами снег, мокрый снег, отложение мокрого снега. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, при прояснениях -6-11°, днём от -1 до +4°. Местами гололедица.

* * *

В Баренцевом море отмечается усиление северо-западного, северного ветра 30-33 м/с: на юго-западе моря 24-25 октября в период 22-2 часа, сохранится до 5-9 часов 25 октября; в центральной части моря 25 октября период 2-6 часов, сохранится до 0-3 часов 26 октября.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
-Правовая консультация (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире16:00«Полонез Огинского». Художественный фильм (16+)17:25«Вместе по России». Познавательная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Как шестидневная рабочая неделя в ноябре повлияет на зарплату - эксперт «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 31 копейку, доллар ослаб почти 30 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 и 27 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»