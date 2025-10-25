Как сообщает Мурманское УГМС, 25 октября погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с севера Скандинавии на юго-восток Баренцева моря. По Мурманской области ожидаются местами осадки, преимущественно в виде мокрого снега, в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха от +4 до -1°.

26-27 октября наш регион будет находиться под влиянием северо-восточной части циклонической депрессии: ожидаются временами осадки, в отдельных районах сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха от 0 до +5°, ночью 26 октября от +2 до -3°, при прояснениях до -6-11°.

Сегодня, 25 октября, будет облачная с прояснениями погода. Временами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, северо-западный умеренный, на крайнем севере области сильный. Температура воздуха от -1 до +4° в течение суток. Местами гололедица.

26 октября - ветер северо-восточный, восточный умеренный, в отдельных районах сильный, ночью на севере области северо-западный умеренный. Местами снег, мокрый снег, отложение мокрого снега. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, при прояснениях -6-11°, днём от -1 до +4°. Местами гололедица.

* * *

В Баренцевом море отмечается усиление северо-западного, северного ветра 30-33 м/с: на юго-западе моря 24-25 октября в период 22-2 часа, сохранится до 5-9 часов 25 октября; в центральной части моря 25 октября период 2-6 часов, сохранится до 0-3 часов 26 октября.