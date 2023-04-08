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Мурманская область. Арктика (16+)08.04.23 08:00

По Мурманской области ожидаются местами осадки, в отдельных районах сильный порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 8 апреля наш регион будет находиться под влиянием южной, юго-западной периферии циклонической депрессии в Баренцевом море. По Мурманской области ожидаются местами осадки, в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха ночью от +2 до -3°, при прояснениях -5-10°, днём +4+9°.

9-10 апреля на Кольский полуостров с севера Скандинавии распространится область повышенного атмосферного давления: существенных осадков не ожидается, ночью будет преобладать отрицательная температура воздуха, днем воздух прогреется до +2+9°.

Сегодня, 8 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от+2 до -3° при прояснениях -5 -10°, днём +4+9°. Утром местами гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области сохраняются зимние условия стока, наблюдается ледостав, на порогах и на горных реках – забереги, внутриводный лёд, ледостав с полыньями.

На 5 апреля толщина льда на реках области равна 39 - 72 см, на озерах и водохранилищах от 42 - 68 см.

Выход на лёд может быть опасен, т.к. наблюдающиеся положительные температуры в дневные часы приводят к ослаблению ледового покрова, делают его рыхлым и пористым, хотя внешне он выглядит ещё крепким.

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