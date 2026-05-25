По Мурманской области ожидаются местами осадки в виде дождя и мокрого снега

Как сообщает Мурманское УГМС, ожидается формирование циклона в районе Ботнического залива, и смещение его в восточном направлении. В этот период по Мурманской области будет преобладать северо-восточный ветер, 25 мая в отдельных районах с порывами до сильного, временами дождь, наиболее интенсивный на юге области, постепенное понижение температуры воздуха.

Сегодня, 25 мая, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь, местами сильный. Ветер северо-восточный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха днём +3+8°.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Временами небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха днём +4+6°.

26 мая по Кольскому полуострову прогнозируется ветер северо-восточный умеренный, в отдельных районах сильный. Местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +4+9°. 27 мая - ветер северо-восточный, северный умеренный, в отдельных районах сильный. Временами осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, местами заморозки до -2°, днём +3+8°.

26 мая в областном центре ожидается ветер северо-восточный умеренный. Временами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью +1+3°, днём +3+5°. 27 мая - ветер северо-восточный, северный ночью умеренный, днём сильный. Временами осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью +1+3°, днём +3+5°.