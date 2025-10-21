По Мурманской области ожидаются местами осадки в виде мокрого снега

Как сообщает Мурманское УГМС, 21 октября наш регион будет находиться ночью под влиянием южной периферии циклонической депрессии в Баренцевом море, днём – атмосферного фронта, смещающегося с районов Скандинавии на Кольский полуостров: по Мурманской области днём пройдут осадки, температура воздуха составит от -2 до +3°.

22-23 октября погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии: местами пройдут осадки, наиболее интенсивные ночью 22 октября, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит от 0 до +6°.

Сегодня, 21 октября, будет облачная с прояснениями погода. Днём местами осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днём от -2 до +3°. Гололедица.

22 октября - ветер юго-западный, южный умеренный, местами сильный. Местами осадки, ночью преимущественно в виде мокрого снега, днём - дождя. Температура воздуха ночью от -1 до +4°, днм от 0 до +5°. Ночью и утром гололедица.

23 октября - ветер юго-западный, южный умеренный, местами сильный. Местами осадки, преимущественно в виде дождя. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +1+6°.