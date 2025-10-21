Суши сети: за последние пять лет запасы в районах промысла мурманских рыбаков сократились почти в три разаВ Мурманске открылась фотовыставка, посвящённая отцам Героев России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)21.10.25 08:00

По Мурманской области ожидаются местами осадки в виде мокрого снега

Как сообщает Мурманское УГМС, 21 октября наш регион будет находиться ночью под влиянием южной периферии циклонической депрессии в Баренцевом море, днём – атмосферного фронта, смещающегося с районов Скандинавии на Кольский полуостров: по Мурманской области днём пройдут осадки, температура воздуха составит от -2 до +3°.

22-23 октября погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии: местами пройдут осадки, наиболее интенсивные ночью 22 октября, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит от 0 до +6°.

Сегодня, 21 октября, будет облачная с прояснениями погода. Днём местами осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днём от -2 до +3°. Гололедица.

22 октября - ветер юго-западный, южный умеренный, местами сильный. Местами осадки, ночью преимущественно в виде мокрого снега, днём - дождя. Температура воздуха ночью от -1 до +4°, днм от 0 до +5°. Ночью и утром гололедица.

23 октября - ветер юго-западный, южный умеренный, местами сильный. Местами осадки, преимущественно в виде дождя. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +1+6°.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
-Правовая консультация (18+)Жизненная ситуация «Налоговый вычет» запущена на портале «Госуслуги»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Финансовую помощь родителям оказывают 2 из 3 экономически активных россиян-PRO Валюту (16+)Доллар США укрепляется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законодатели просят рассмотреть возможность предоставления преференций и налоговых льгот организациям потребительской кооперации и предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю в сельских населённых пунктах
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»